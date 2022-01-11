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Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması

11.01.2022 15:09
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, çalışmaları hızla devam eden milli muharip uçağının 2023'te hangardan çıkacağını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, çalışmaları hızla devam eden milli muharip uçağının 2023'te hangardan çıkacağını bildirdi.

Genel Müdür Sadık Piyade, vakfa bağış yapan Konyalı hayırsever emekli asker Cemal Şengül'e teşekkür için kente geldi.

Piyade, başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı vakfın, Kıbrıs Barış harekatı sonrası Türkiye'nin kendi silahlarını üretme kabiliyetini kazanması hedefiyle kurulduğunu söyledi.

Hayırsever Şengül'e, vakfa katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi ve yapımı süren milli savaş uçağının bir maketini veren Piyade, "Amcamıza vakıf adına şükranlarımı sunuyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, iyi ki varsınız. Milli muharip uçağımızın birebir maketi bu. Bu uçak 2023'de hangardan çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda inanılmaz kararlı. ya çıkacak, ya çıkacak. Bu uçak diğer uçaklara göre farklı bir uçak. Radara yakalanmıyor, silah sistemi içinde gizli havada uzun süre kalıyor. F-16, F-35'den daha üstün niteliklere sahip. Yüzde yüz bizim olacak, 2023'de hangardan çıkacak." dedi.

Piyade, hayırsever Şengül'e, altın madalya da takdim etti.

Plaketi alan 85 yaşındaki Cemal Şengül ise iki yıl önce ölen eşiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na yardım yapmaya karar verdiklerini ancak bu yardımı eşinin ölümünden sonra yapabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"En büyük hayalim Türkiye'nin kendi uçağını yapması. Bunu hep hayal ediyorum. Bu nedenle de bu vakfa bağışta bulundum. Çok mutluyum inşallah en büyük arzum, tankla muharip uçağımızın havalandığını da görmek. Vatan olmazsa hiç bir şey olmaz." diye konuştu.

Ziyaret, TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Üyeleri'nin de yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması

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Türkiye, Piyade, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade Açıklaması - Son Dakika
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