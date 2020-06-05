Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

11/06 10: 00 Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri

11/06 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor