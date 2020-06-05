Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------05/06 10: 00 İstatistiklerle Çevre05/06 10: 00 Su Ürünleri05/06 17: 30 Hazine nakit dengesi08/06 11: 00 Konaklama İstatistikleri/ Yerel yönetim belgeli08/06 11: 00 Konaklama İstatistikleri/ Turizm işletme belgeli08/06 11: 00 Tesis İstatistikleri09/06 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları09/06 11: 00 Hava Kalitesi İstatistikleri10/06 10: 00 İşsizlik10/06 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi10/06 10: 00 Dış Ticaret Endeksleri10/06 10: 00 Trafik İstatistik Bülteni11/06 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi11/06 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi11/06 10: 00 Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri12/06 10: 00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri12/06 10: 00 Perakende Satış Endeksleri12/06 10: 00 Sanayi Üretim Endeksi12/06 10: 00 Ciro Endeksleri12/06 10: 00 Sanayi üretimi15/06 11: 00 Bütçe dengesi19/06 14: 30 TCMB beklenti anketi22/06 10: 00 Tüketici güven endeksi22/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar22/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/06 14: 00 TCMB politika faizi29/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/06 10: 00 Dış ticaret dengesi30/06 11: 00 Brüt dış borç stoku30/06 11: 00 Net dış borç stoku30/06 11: 00 Kamu net borç stoku30/06 11: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku--------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------05/06 09: 00 Almanya sanayi siparişleri05/06 15: 30 ABD tarımdışı istihdam 05/06 15: 30 ABD işsizlik 05/06 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler08/06 09: 00 Almanya sanayi üretimi09/06 12: 00 Euro bölgesi GSYH10/06 15: 30 ABD TÜFE10/06 21: 00 Fed politika faizi11/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları11/06 15: 30 ABD ÜFE12/06 09: 00 İngiltere sanayi üretimi12/06 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi12/06 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi15/06 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi16/06 09: 00 Almanya TÜFE16/06 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi16/06 15: 30 ABD perakende satışlar 16/06 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar16/01 15: 30 ABD sanayi üretimi 16/06 15: 30 ABD kapasite kullanımı 17/06 11: 30 İngiltere GSYH 17/06 12: 00 Euro bölgesi TÜFE17/06 15: 30 ABD yeni konut inşaatları17/06 15: 30 ABD inşaat ruhsatları 18/06 14: 00 BOE politika faizi 18/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları18/06 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi19/06 11: 30 İngiltere perakende satışlar22/06 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/06 10: 30 Almanya imalat PMI23/06 10: 30 Almanya hizmetler PMI23/06 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/06 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/06 16: 45 ABD Markit imalat PMI23/06 17: 00 ABD yeni konut satışları24/06 11: 00 Almanya Ifo endeksi25/06 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri25/06 15: 30 ABD GSYH25/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları26/06 15: 30 ABD kişisel gelirler 26/06 15: 30 ABD kişisel harcamalar 26/06 15: 30 ABD çekirdek PCE 26/06 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06 15: 00 Almanya TÜFE29/06 15: 00 ABD bekleyen konut satışları30/06 11: 30 İngiltere GSYH 30/06 16: 45 ABD Chicago PMI
30/06 17: 00 ABD tüketici güven endeksi