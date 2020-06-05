Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Son dakika haberlerine göre ----------------------------------------------------------05/06 10: 00 İstatistiklerle Çevre05/06 10: 00 Su Ürünleri05/06 17: 30 Hazine nakit dengesi08/06 11: 00 Konaklama İstatistikleri / Yerel yönetim belgeli08/06 11: 00 Konaklama İstatistikleri / Turizm işletme belgeli08/06 11: 00 Tesis.

Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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05/06     10: 00     İstatistiklerle Çevre

05/06     10: 00     Su Ürünleri

05/06     17: 30     Hazine nakit dengesi

08/06     11: 00     Konaklama İstatistikleri/ Yerel yönetim belgeli

08/06     11: 00     Konaklama İstatistikleri/ Turizm işletme belgeli

08/06     11: 00     Tesis İstatistikleri

09/06     10: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

09/06     11: 00     Hava Kalitesi İstatistikleri

10/06     10: 00     İşsizlik

10/06     10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi

10/06     10: 00     Dış Ticaret Endeksleri

10/06     10: 00     Trafik İstatistik Bülteni

11/06     10: 00     Kümes Hayvancılığı Üretimi

11/06     10: 00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

11/06     10: 00     Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri

12/06     10: 00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri

12/06     10: 00     Perakende Satış Endeksleri

12/06     10: 00     Sanayi Üretim Endeksi

12/06     10: 00     Ciro Endeksleri

12/06     10: 00     Sanayi üretimi

15/06     11: 00     Bütçe dengesi

19/06     14: 30 TCMB beklenti anketi

22/06     10: 00     Tüketici güven endeksi

22/06     11: 00     Giriş çıkış yapanlar

22/06     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/06     10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/06     10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/06     14: 00     TCMB politika faizi

29/06     10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/06     10: 00     Dış ticaret dengesi

30/06     11: 00     Brüt dış borç stoku

30/06     11: 00     Net dış borç stoku

30/06     11: 00     Kamu net borç stoku

30/06     11: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku

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DÜNYA      TSİ

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05/06     09: 00 Almanya sanayi siparişleri

05/06     15: 30     ABD tarımdışı istihdam

05/06     15: 30     ABD işsizlik

05/06     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler

08/06     09: 00     Almanya sanayi üretimi

09/06     12: 00     Euro bölgesi GSYH

10/06     15: 30     ABD TÜFE

10/06     21: 00 Fed politika faizi

11/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

11/06     15: 30     ABD ÜFE

12/06     09: 00 İngiltere sanayi üretimi

12/06     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi

12/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

15/06     15: 30     ABD New York Fed imalat endeksi

16/06     09: 00     Almanya TÜFE

16/06     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi

16/06     15: 30     ABD perakende satışlar

16/06     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar

16/01     15: 30     ABD sanayi üretimi

16/06     15: 30     ABD kapasite kullanımı

17/06     11: 30     İngiltere GSYH

17/06     12: 00     Euro bölgesi TÜFE

17/06     15: 30     ABD yeni konut inşaatları

17/06     15: 30     ABD inşaat ruhsatları

18/06     14: 00     BOE politika faizi

18/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

18/06     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi

19/06     11: 30     İngiltere perakende satışlar

22/06     17: 00     ABD ikinci el konut satışları

23/06     10: 30     Almanya imalat PMI

23/06     10: 30     Almanya hizmetler PMI

23/06     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI

23/06     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI

23/06     16: 45     ABD Markit imalat PMI

23/06     17: 00     ABD yeni konut satışları

24/06     11: 00     Almanya Ifo endeksi

25/06     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri

25/06     15: 30     ABD GSYH

25/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

26/06     15: 30     ABD kişisel gelirler

26/06     15: 30     ABD kişisel harcamalar

26/06     15: 30     ABD çekirdek PCE

26/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

29/06     15: 00     Almanya TÜFE

29/06     15: 00     ABD bekleyen konut satışları

30/06     11: 30     İngiltere GSYH

30/06     16: 45     ABD Chicago PMI

30/06     17: 00     ABD tüketici güven endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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