Son dakika haberi! Uluslararası liderler, sürdürülebilir geleceğe yönelik yaklaşımları Küresel Etki Konferansı'nda tartışacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Uluslararası liderler, sürdürülebilir geleceğe yönelik yaklaşımları Küresel Etki Konferansı'nda tartışacak

23.11.2020 12:17
Son dakika haberi! Uluslararası liderler, sürdürülebilir geleceğe yönelik yaklaşımları Küresel Etki Konferansı'nda tartışacak, System.String[]

Son dakika haberler... İlk kez düzenlenecek olan Küresel Etki Konferansı (Global Impact Conference), "Eylem Enerjisi" sloganıyla başlayacak.

İlk kez düzenlenecek olan Küresel Etki Konferansı (Global Impact Conference), "Eylem Enerjisi" sloganıyla başlayacak. 1-2 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek konferans, dünya ekonomisinin dengeli büyümesinde insan merkezli yaklaşımın rolüne adanacak.

Küresel Etki Konferansı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu, finans ve ekonomi dergisi Forbes gibi teknoloji, eğitim ve strateji vizyonerleriyle ortaklaşa gerçekleştirilecek. Etkinliğe, aralarında devlet kurumlarının, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aktivistlerin de bulunduğu 60 uluslararası uzman katılacak. Konferansta, OECD NEA Genel Müdürü William Magwood IV, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Direktörü Tatiana Valovaya, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Électricité de France Başkanı ve Genel Müdürü Jean-Bernard Levy ile Rosatom Genel Müdürü Alexei Likhachev ile diğer önde gelen sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim uzmanları yer alacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Unilever'in eski müdürü, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşmak için iş liderliği geliştiren IMAGINE kuruluşunun kurucu ortağı ve başkanı olan, aynı zamanda da kurumsal sosyal sorumluluk alanında iş dünyası için en büyük uluslararası girişim olan BM Küresel Antlaşması'nın Başkan Yardımcılığını yürüten Paul Polman yapacak.

Polman, birbirinden önemli isimleri bir araya getirecek olan konferans öncesinde şunları söyledi:

"İş dünyası değişimin ana motorudur ve sadece güçlü bir toplumda hayatta kalabilir. Bu yüzden içinde yaşadığımız toplulukların başarılı işleyişinden biz sorumluyuz. Başarının anahtarı bilinçli liderliktir. Bu nedenle de Küresel Etki Konferansı 2020, hayati öneme sahip olan küresel konular hakkında bir tartışma alanı oluşturacak. İş dünyası ve toplumun refahı için kolektif ve bireysel düşünceyi ne kadar güçlü teşvik edebileceğini anlamak gerekir. Bu, küresel liderlerin iş modellerini gözden geçirmelerine ve sürdürülebilir kalkınmayı ön plana çıkarmalarına da yardımcı olacaktır."

Etkinlikte iş dünyası ve toplumun yaşadığı temel zorluklar üzerine konuşacak olan Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilir kalkınma gündemi, hem Rusya'da hem de dış pazarlarda iş stratejilerinin dönüşümü üzerinde giderek artan bir etkiye sahip. Pandemi, BM'nin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi ile sosyal, çevresel ve de iş dünyasıyla ilgili konuların koşulsuz olarak birbirine bağlı olduğunu doğruladı. Rosatom olarak biz de iş dünyasını ve sosyal gündemi ayırmaksızın, hemen hemen tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasında yer alıyoruz."

Etkinlik aynı zamanda Rosatom ve Yüksek Ekonomi Okulu'nun yeni bir girişimi olan Araştırma Uzmanları Kurulu'nun ilk toplantısına da ev sahipliği yapacak. Kurul, şirketlerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir iş dünyası için beşeri sermaye geliştirme alanındaki temel performans göstergelerini inceleyecek.

Konferansa katılmak için ücretsiz olarak, https://impactconference.global/. adresinden kayıt yapılabilecek. - MERSİN

Son dakika haberi! Uluslararası liderler, sürdürülebilir geleceğe yönelik yaklaşımları Küresel Etki Konferansı'nda tartışacak

Birleşmiş Milletler, Konferans, Ekonomi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Uluslararası liderler, sürdürülebilir geleceğe yönelik yaklaşımları Küresel Etki Konferansı'nda tartışacak - Son Dakika Ekonomi


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