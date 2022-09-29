Son dakika haberi... ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ ZARARA UĞRATAN İHALE YOLSUZLUĞUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ ZARARA UĞRATAN İHALE YOLSUZLUĞUNA 8 TUTUKLAMA

29.09.2022 22:09

Son dakika haberleri: ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 28 şüpheliden, hastanenin eski başmüdürü Ali Önal ile eski başhekim yardımcısı Kerem Mazhar Özsoy'un da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi...

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 28 şüpheliden, hastanenin eski başmüdürü Ali Önal ile eski başhekim yardımcısı Kerem Mazhar Özsoy'un da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartı, 1 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021 yıllarında, medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile doğrudan satın alımlara fesat karıştırıldığını, kamunun toplam 3 milyon 677 bin lira zarara uğratıldığını tespit etti. Soruşturma doğrultusunda açık yapılması gereken ihalelerin, ilan edilmeden ve talimat alınmaksızın; doğrudan temin ile alınması yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi.

8 MİLYON 885 BİN LİRA HESAP HAREKETİ

Dosya kapsamında şüphelilerin hesap hareketlerini de inceleyen ekipler, birbirleri ve şirketler arasında toplam 8 milyon 855 bin lira EFT ve havale hareketi yaşandığını belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Balcalı Hastanesi'nin eski başhekimi T.C.İ., eski başhekim yardımcısı Kerem Mazhar Özsoy, eski başmüdürü Ali Önal'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından ekipler, 26 Eylül günü şafak vakti yapılan eş zamanlı baskında 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, hastane ile ilgili çok sayıda ihale ve doğrudan temin evrakı, 3 kaşe ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

8 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastanenin eski başmüdürü Ali Önal ile eski başhekim yardımcısı Kerem Mazhar Özsoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, Ali Önal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ ZARARA UĞRATAN İHALE YOLSUZLUĞUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ ZARARA UĞRATAN İHALE YOLSUZLUĞUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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