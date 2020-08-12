Son dakika haberi: Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş - Son Dakika

ADANA'da, annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı (42) tabancayla vurarak, öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti işlediği ortaya çıktı. Avukat Polat ile annesinin, baba Şeref Polat'ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtığı öğrenildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta meydana geldi. Baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi. Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı. Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp, önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı. Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.