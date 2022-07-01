Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.
Bu kapsamda, 29 Haziran'da Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı kırsalına operasyon düzenlendi.
Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika