Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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