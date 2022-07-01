Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

01.07.2022 19:29
Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.

Bu kapsamda, 29 Haziran'da Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı kırsalına operasyon düzenlendi.

Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Başkale, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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