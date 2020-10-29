Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de virajı alamayan otomobilin beton bariyerlere çarpıp ters devrildiği kazada 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 71 AAD 249 plakalı Renault marka otomobil, Osmangazi Mahallesi tır yolu bitiminde virajı alamayarak beton bariyerlere çarptıktan sonra şarampole ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 8 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ç.ile yolculardan Mehmet E.(6), Yusuf Ö.(9), Ahmetve Tayfun Ada Ç.10), Havva Ç. Hilal Ç. Fatma Meryem Ç. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Galatasaray maçına çıkacağız
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi
Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma
Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi
Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor