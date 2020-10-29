Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de virajı alamayan otomobilin beton bariyerlere çarpıp ters devrildiği kazada 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 71 AAD 249 plakalı Renault marka otomobil, Osmangazi Mahallesi tır yolu bitiminde virajı alamayarak beton bariyerlere çarptıktan sonra şarampole ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 8 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ç.ile yolculardan Mehmet E.(6), Yusuf Ö.(9), Ahmetve Tayfun Ada Ç.10), Havva Ç. Hilal Ç. Fatma Meryem Ç. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA