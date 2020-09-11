Son dakika haberi: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi

Son dakika haberleri... Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Son dakika haberi: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi, System.String[]

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 16 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, savcılık Salman'ın tutuklanmasını talep etmişti.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi yönünde karar alınmasına savcılık itirazda bulundu.

İddia makamı, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği itirazda, Vefa Salman'ın tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını, aksi halde itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Mali Hizmetler Müdürlüğünden Reşat E, müteahhit Bekir B, Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü E.A'nın ifadelerine talep yazısında yer veren savcılık, Salman'ın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapordaki ifadelere de yer veren savcılık, Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğunu, 2014-2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20 milyon 739 bin 664 lira paranın zimmete geçirildiği dönemde belediye başkanı olduğuna dikkati çekti.

Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğuna yazısında yer veren savcılık, şu ifadelere yer verdi:

"Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmetine geçirildiği iddia edilen miktarlar, zimmet olayının sanığın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması, henüz dinlenmemiş tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali birlikte değerlendirildiğinde tutuklama kararının reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı, açıklanan nedenlerle tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılması, aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur."

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

4 Eylül 2020'de 34 kişinin yargılandığı Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, iki kişinin tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 16'ya düşmüş, mahkeme, Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi - Son Dakika

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