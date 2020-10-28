Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

28.10.2020 12:35
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Anamur ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, yangının meydana getirdiği ağır bilançoda gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, yangının meydana getirdiği ağır bilançoda gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangında 100 hektarın üzerinde orman alanı yanarken, çok sayıda muz serası, hayvan ve ev zarar gördü. Yangının zarar verdiği bölgelerde hasar tespit çalışması devam ederken, vatandaşlar devletten yardım bekliyor.

Mersin'in Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Dün sabah saatlerinde başlayan ve 23.00 sıralarına kadar süren yangına 4 ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri katıldı. Saatler süren yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangının ortaya çıkardığı zarar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Anamur ilçesine bağlı Uçarı Köyü ile çevre bölgelerde çok sayıda ev, muz serası, hayvan ve su boruları zarar görürken, vatandaşlar devletten yardım bekliyor.

"Köy 20 dakika içerisinde yandı, bitti"

Yangında serasında ve evinde zarar oluşan Yüksel Yıldız, dün yangının sabah saatlerinde çıktığını söyledi. Yangının kısa sürede kontrolden çıktığını vurgulayan Yıldız, "Yangın evimizin yukarısından başladı. Elektrik kablosundan çıktı. Köy 20 dakika içerisinde, yandı bitti. Hiçbir şey anlayamadık. Biz yangına ilk müdahaleyi yaptık ama elimizden bir şey gelmedi. Suyumuz yetersiz olduğundan çaresiz kaldık. Hemen kaçtık, yaşlıları çıkardık. Hayvanların birçoğu maalesef yandı. Şu anda köyün zararı milyonları buldu. Hayvanlar, seralar, su boruları hepsi yandı. Allah devletimize güç, kuvvet versin. Desteklerini bekliyoruz. O an mal canın yongasıya, bir anda baktık kendimizde gidiyoruz hemen kaçtık, yapacağımız bir şey kalmadı" dedi.

"İlk önce yaşlı annem ve ablamı kurtardık"

Yangında evi, hayvanları ve seraları zarar gören Sevim Ülker de yangın çıktığında hemen kendilerine bilgi geldiğini dile getirdi. Yangını duyar duymaz yaşlı annesi ile ablasını kaçırdıklarını vurgulayan Ülker, "Geri buraya geldiğimizde her taraf yanmış, bitmişti. Annem ve ablam yaşlıydı. Önce onları kurtardık. Tabi burada tavuklarımız, koyunlarımız, keçilerimiz, muzumuz, zeytinlerimiz vardı. Her şeyimiz yanmış. 35 tavuğumuzun tamamı yanmış. İlk yangını duyduğumuzda tabi ailemizi kurtarmayı düşündük. O an hep ağlıyorduk, bir şey yapamıyorduk, elimizden bir şey gelmiyordu. Hatta hayvanların bulunduğu yerin kapılarını açtık ki kaçıp, canlarını kurtarsınlar diye ama tavukların hepsi ölmüş. Koyunlarımız saklanınca, yanmaktan kurtulmuşlar. Devletin yardım elini uzatmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

Yangın, Anamur, Mersin, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika

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