Son dakika haberleri: Yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü

10.07.2022 19:29

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, yasak aşk yaşadığı adama sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, yasak aşk yaşadığı adama sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşandı. Suruç ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi F.Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden kaçarak yasak aşk yaşadığı Iğdır'da yaşayan Ferhat D. ile Şanlıurfa merkezde buluştu. F.Y. ile Ferhat D., birkaç gün birlikte yaşadıktan sonra Birecik'e giderek bir evde kaldı. Yasak aşk yaşayan çift henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, babasının evine sığınarak Ferhat D.'yi arayıp gelmesini söyledi. Suruç'ta bir araya gelen şahıs ile kadın arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında sakladığı tabancayı çıkaran kadın, Ferhat D.'ye defalarca ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken F.Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü - Son Dakika

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