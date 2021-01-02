Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor

02.01.2021 13:49
Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İlçe merkezinin girişinde oluşturulan kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri araçlarda denetim yapıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ilçede araçları durduran ekipler, sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Hisarcık, Yeniçağa, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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