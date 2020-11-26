Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı - Son Dakika

Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı

26.11.2020 13:41

Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan artan vaka sayıları sonrası vatandaşları uyardı: "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kendi sağlıklarını koruyarak biz sağlık çalışanlarına en büyük desteği vermeleri" "Bugünkü en güzel günümüz, 10-15...

Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan artan vaka sayıları sonrası vatandaşları uyardı:

"Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kendi sağlıklarını koruyarak biz sağlık çalışanlarına en büyük desteği vermeleri"

"Bugünkü en güzel günümüz, 10-15 gün sonra en acı günümüze dönüşebilir"

"Hastanelerde verilen bu ilaçlar mutlaka alınmalı ve tarif edildiği kullanılmalı"

KOCAELİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76,9'a ulaştığını açıkladığı Kocaeli'de, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kendi sağlıklarını koruyarak biz sağlık çalışanlarına en büyük desteği vermeleri" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kocaeli'deki yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğun yüzde 76,9'a ulaştığını duyurdu. Ülkedeki yoğun bakım doluluk oranının en fazla olduğu il olan Kocaeli'de yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını, ildeki günlük test sayısını ve filyasyon ekiplerinin ayılarını önemli ölçüde arttırdıklarını söyledi. Sağlık çalışanlarının önemli bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Pehlevan, vatandaşların tedbirlere uyarak kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini belirtti.

"Bütün birimlerimizle halkımıza en iyi şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz"

Yoğun bakım ünitelerinde yaşanan artışlarla ilgili çeşitli önlemler aldığını ifade eden Pehlevan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ülkemizde, ilimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Hastanelerimizde yoğun bakım kapasitelerini arttırdık, cihaz kapasitemiz, solum cihazı kapasitemiz arttı. Şu anda bir yoğunluk var ama tamamen doluluk söz konusu değil. Kriz merkezimiz var, Sağlık İl Müdürlüğünün çağrı merkezleri var. Bütün birimlerimizle halkımıza en iyi şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kendi sağlıklarını koruyarak biz sağlık çalışanlarına en büyük desteği vermeleri"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Pehlivan, "Vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz özellikle bu dönemde kendilerini kalabalık ortamlara sokmamalı. Taziye, gün, düğün, nişan gibi toplantıları çok dikkatli yapmaları, hatta yapmamaları bu açıdan çok önemli. Bugünkü en güzel günümüz, 10-15 gün sonra en acı günümüze dönüşebilir. Onun için çok çok dikkatli olmamız lazım. Ev gezmelerinden kendilerimizi sakınmamız lazım, beraber vakit geçirmekten ise uzaktan, sosyal medya ile iletişimimizi sağlayabiliriz. Özellikle maskesiz bir ortamda asla bulunmamamız lazım. Bütün vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kendi sağlıklarını koruyarak biz sağlık çalışanlarına en büyük desteği vermeleri" diye konuştu.

"Bu süreçte maske kullanımı çok önemli"

Temizlik, maske ve sosyal maske kurallarına da dikkat çeken Pehlivan, "Kış aylarına girdiğimiz bu zamanlarda özellikle virüs yayılımında bir artış gözlenmekte ve ilimizde de bu artış söz konusu. Bu mücadelede en büyük desteğimiz halkımız. Özellikle bu süreçte maske kullanımı çok önemli. Maskeyi günlük hayatımızın olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Virüsün yayılımını önlemede en önleyici etken durumunda. Sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Yoğun olan yerlerde, alışveriş merkezlerinde, pazarlarda insanlara en az 1,5 metre mesafede durmak lazım. Ellerimizi mutlaka en az 20 saniye sabunlu suyla yıkamamız lazım. Su olmadığında alkol bazlı dezenfektanlarla ellerimizi mutlaka dezenfekte etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"İlaçlar mutlaka alınmalı ve tarif edildiği gibi kullanılmalı"

Covid hastalarının kendilerine verilen ilaçları kullanmalarının önemli olduğunu vurgulayan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Eğer hastalık şüphesi varsa, doktor tarafından, 'hasta olabilirsiniz' uyarısı yapılarak test alındıysa mutlaka ilaç tedavisine başlanılıyor. Bu mutlaka bu ilaçlar hastanelerden ücretsiz olarak temin edilmeli. Değerli vatandaşlarımdan ricam, bu ilaçları kullansınlar. Eğer bir sorun varsa doktorlar bu ilaçları vermez. Ama hastanelerde verilen bu ilaçlar mutlaka alınmalı ve tarif edildiği gibi kullanılmalı. Çünkü ilaçlar virüsün ilerleyerek akciğerlere inmesini zatürre oranını, yoğum bakımlara yatma oranını ciddi oranda azaltmakta. Onun için sosyal medyada paylaşıldığı gibi ilaç kullanımından vaz geçmek doğru değil. Onun için ilaçları usulünce, mutlaka kullanmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı
Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı
Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı
Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı
Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı
Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı
Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı

İl Sağlık Müdürü, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,9'a ulaştı - Son Dakika


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