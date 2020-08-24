Son dakika haberi... YÖREX pandemi sebebiyle 2021'e ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberi... YÖREX pandemi sebebiyle 2021'e ertelendi

Son dakika haberleri: Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde 2010 yılında başlatılan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), bu yıl Covid-19 nedeniyle planlanan takvim olan 21-25 Ekim tarihinde yapılamayacak.

Son dakika haberi... YÖREX pandemi sebebiyle 2021'e ertelendi, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde 2010 yılında başlatılan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), bu yıl Covid-19 nedeniyle planlanan takvim olan 21-25 Ekim tarihinde yapılamayacak. 11. YÖREX, "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla 20-24 Ekim 2021 tarihinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

ATB öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle 2010 yılında başlatılan ve 11'incisi 21-25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanan YÖREX, pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi. ATB Başkanı Ali Çandır, Covid-19 nedeniyle bu yıl çok sayıda etkinliğin ertelendiğine dikkat çekerken, pandemiden en çok da fuarların etkilendiğini belirtti. Bu yıl TOBB'un fuar takviminde olan ve 21- 25 Ekim'de yapmayı planladıkları YÖREX'in de pandemiden etkilendiğini kaydeden Çandır, "YÖREX, kısa sürede Türkiye'nin en çok sevilen fuarları arasında yerini aldı. Öyle ki fuar biter bitmez bir sonraki fuarın ne zaman yapılacağını soran çok sayıda ziyaretçimiz oldu. Biz de YÖREX'i Ekim ayı sonunda yapmayı planladık. Ancak pandemi nedeniyle halk sağlığını önceleyerek fuarı 20-24 Ekim 2021 tarihinde yapma kararı aldık" diye konuştu.

"Sağlık her şeyin önünde gelir"

Güvenli bir ortamda binlerce insanı yöresel ürünlerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Çandır, "Sağlık her şeyin önünde gelir. Bu nedenle kimsenin sağlığını riske atmak istemedik. YÖREX'i her zamanki coşkusu ve katlanarak devam eden ziyaretçi kitlesiyle önümüzdeki yıl yapacağız. Anadolu'nun batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine yüzlerce ürünü 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bir araya getireceğiz" dedi.

10 yılda 1 milyon 131 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan YÖREX'in 10 yılda 3 bin 386 katılımcı ile binlerce ürünü ziyaretçiyle buluşturduğunu bildiren Ali Çandır, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en çok ziyaret edilen fuar olma özelliğini taşıyan YÖREX, yöresel ürünlerin zırhı sayılan coğrafi işaret konusunda da büyük farkındalık oluşturdu. 2010 yılında 40 ilin katıldığı, 24 bin kişinin ziyaret ettiği YÖREX'e geçen yıl 10'uncu yılında 81 ilden katılım olmuş, 276 bin 288 ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. YÖREX'e başladığımız 2010 yılında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 5 katına çıkarak 511'i, coğrafi işaret başvuru sayısı ise 160'tan 583'i geçti"

YÖREX'e destek veren herkese teşekkür eden Çandır, "YÖREX'i biz birlikte büyüttük. Başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere yöresel ürünlere değer katan herkese bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANTALYA

Koronavirüs, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... YÖREX pandemi sebebiyle 2021'e ertelendi - Son Dakika Ekonomi
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