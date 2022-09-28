Yangın, sabah saatlerinde ilçede bulunan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Yurdu'nun kazan dairesinde çıktı. Kabloların erimesi sonucu çıkan yangını fark eden yurt görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 öğrenci binayı saran dumandan etkilendi. Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan öğrenciler ambulansla kaldırıldıkları Zara Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Mehmet Habib Soluk, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... YURTTA ÇIKAN YANGINDA 11 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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