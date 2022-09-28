Son dakika haberi... YURTTA ÇIKAN YANGINDA 11 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... YURTTA ÇIKAN YANGINDA 11 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

28.09.2022 19:17

Son dakika haber... SİVAS'ın Zara ilçesinde, lise yurdunun kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 öğrenci tedaviye alındı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde, lise yurdunun kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 öğrenci tedaviye alındı.

Yangın, sabah saatlerinde ilçede bulunan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Yurdu'nun kazan dairesinde çıktı. Kabloların erimesi sonucu çıkan yangını fark eden yurt görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 öğrenci binayı saran dumandan etkilendi. Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan öğrenciler ambulansla kaldırıldıkları Zara Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Habib Soluk, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... YURTTA ÇIKAN YANGINDA 11 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... YURTTA ÇIKAN YANGINDA 11 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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