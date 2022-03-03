Zonguldak'ta, 3 Mart 1965'te meydana gelen trafik kazasında ölen bir öğretmen ve üç öğrenci için anma töreni düzenlendi.

O dönem Kapuz-Tersane yokuşunda denize devrilen araçta hayatını kaybeden öğretmen Mustafa Küçük Sürer ile öğrenciler Hüseyin Eraslan, Vedat Ercan ve Yaşar Özer için Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde tören düzenlendi.

Törende, öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Törene, eski Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Vakfı (ZOTEV) Başkanı Fikret Zaman, okul müdürü Muhammet Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve eski mezunlar katıldı.