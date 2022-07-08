Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ali Genç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu tutuklandı - Son Dakika

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