Son dakika haberleri | 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

Son dakika habere göre 28 Şubat davasında cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine konulan Çevik Bir, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

28 Şubat davasında cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine konulan Çevik Bir, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 28 şubat davasındaki müebbet hapis cezası hükmünün kesinleşmesinin ardından konulduğu İzmir'deki cezaevinde rahatsızlanması sonucu aralıklarla hastanede tedavi altına alınan Çevik Bir, İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesinden Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bir'in avukatı Ümit Kara, bir aydır Yeşilyurt Devlet Hastanesinde tetkikleri yapılan müvekkilinin, hakkındaki sağlık raporlarının değerlendirilmesi için mevcutlu olarak İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini söyledi. Avukat Kara, demans başlangıcı başlayan müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor hazırlanacağını dile getirerek, Bir'in yolda olduğunu, yarın Adli Tıp Kurumuna getirilmesini beklediklerini kaydetti.

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