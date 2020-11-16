Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü 16-21 Kasım'da gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'daki gong töreniyle başladı.

SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuşan SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, bu yıl etkinliklerinin Kovid-19'un gölgesinde yapıldığını kaydederek, salgına ilişkin belirsizliklerin, sınırlı bilginin etkin kullanılması ve riskin doğru yönetilmesi hususlarının ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Alternatif getiri arayışının, yeni halka arzların, dijitalleşen dünyada hesap açmanın ve işlem yapmanın kolaylaşmasının yatırımcıların borsaya ilgisini ciddi şekilde artırdığını dile getiren Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MKK verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Son bir yılda pay senedi yatırımcıların portföy değeri ise 380 milyar liradan 600 milyar lira seviyelerine yükselmiştir. Pay piyasasında bireysel yatırımcı talebinin artış göstermesi mutluluk verici bir gelişme olmakla birlikte, bu yatırımcıların maruz kalabilecekleri çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri açısından, dikkatle ele alınması gereken konular bulunmaktadır."

Taşkesenlioğlu, manipülasyonu en sert şekilde cezalandırma konusundaki duruşlarının sürdüğüne vurgu yaparak, olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri sürekli izlediklerini vurguladı.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Gözetim birimimiz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecraları, borsayla ilgili paylaşım yapılan internet ve forum sitelerini ve hatta WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları anlık olarak takip etmekte, bu gruplara tabiri caizse sızma yoluyla girerek makul şüphe durumunda eş zamanlı kurul toplantıları yaparak gerekli tedbir alınmaktadır." diye konuştu.

"Şirketin ticaret unvanını dahi bilmeyen yatırımcılara şahit oluyoruz"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Kurula gelen şikayetler kapsamında yapılan incelemelerde yatırımcıların, yatırım yaptıkları şirketin ticaret unvanını dahi bilmediklerine, şirkete dair bilgilerinin sadece borsa kodundan ibaret olduğuna şahit olduklarını söyledi.

"Ancak yatırımcıların öncelikle inceledikleri şirketleri yakından tanımaları, sektörün genel görünümünü, şirketin sektördeki konumunu, faaliyet raporlarını ve finansal tablolarını incelemeleri oldukça önem arz etmektedir." diyen Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcılar, tüm birikimlerini hatta yeri geldiğinde borçlanarak pay senedi piyasasında yatırım yaptıklarında maalesef pazardan, manavdan meyve seçerken gösterdikleri hassasiyeti göstermediklerini görüyoruz. Bu kapsamda yatırımcılarımıza KAP bildirimlerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, yatırım tavsiyelerini SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan almaları gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim."

Taşkesenlioğlu, yatırımcının korunmasının SPK'nın en öncelikli hedeflerinden olduğunun altını çizerek, "Piyasamız ile ilgili olarak bu yıl içinde getirilen yeni düzenlemelerle de başta yatırımcı haklarının korunmasının amaçlandığını vurgulamak isterim." dedi.

Bu yeni düzenlemelerle ilgili bilgiler veren Taşkesenlioğlu, "Yatırımcıların haklarının korunması açısından önemle üzerinde durduğumuz bir konu da tasarruf sahiplerinin yatırım anlayışlarını güçlendirmek, bilinçli yatırım yapmalarını, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde almalarını sağlayıcı ortamı yaratmaktır. Bu çerçevede, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nde bazı değişiklikler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, piyasa yatırımları açısından finansal okuryazarlığının artırılmasının öneminden bahsederek, bu konuda verdikleri destekleri anlattı.

Sermaye piyasalarına ilişkin sorunların çözümünde yatırımcıların göz önünde bulundurulması gereken en önemli aktörler olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, "Sermaye piyasası araçlarına olan talebin sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümesi, toplumda sermaye piyasaları kültürünün oluşması ve bireyler ile kurumların birikimlerini sermaye piyasalarına daha fazla yönlendirmesi ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

"Sermaye piyasalarımız için çok güzel gelişmeler yaşıyoruz"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Dünya Yatırımcı Haftası'nın, her yıl ekimin ilk haftası kutlandığını ancak bu yıl salgın nedeniyle etkinlik tarihlerinin değişebildiğini, Türkiye'de ise 16-21 Kasım'da SPK, TSPB ve Borsa İstanbul iş birliğiyle etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bu yıl sıra dışı gelişmeler yaşadıklarını dile getiren Atilla, salgın nedeniyle gündelik hayatta birçok değişiklik yaptıklarını, töreni ve yatırımcı haftasındaki panelleri çevrimiçi düzenlemelerinin bunun bir parçası olduğunu anlattı.

Atilla, bu yıl aynı zamanda sermaye piyasaları için çok güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borsamız da birçok alanda kendini geliştirdi. Borçlanma araçları piyasamızda kesin alım satım işlemleri 7 milyar liraya yaklaştı. Repo ters repo işlemlerinde 165 milyar liralık günlük işlem hacmi yakaladık. yaşanan ekonomik belirsizliğe bağlı altın ve gümüş fiyatlarının artması nedeniyle kıymetli maden piyasamızda da çok ciddi hacimlere ulaştık."

- "Son bir haftada ciddi bir yabancı yatırımcı girişi gözlemledik"

Hakan Atilla, geçen hafta başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olmak üzere ekonomide verilen olumlu mesajların etkisiyle borsada 1.291 puanla endeks rekorunun kırıldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda son bir haftadır ciddi bir şekilde yabancı yatırımcı girişi gözlemledik. Herkesin merakla beklediği ve izlediği için pay piyasasındaki işlem hacminin yaklaşık yüzde 200 arttığını özellikle söylemek istiyorum. Günlük işlem hacmi geçen yıl bu zamanlar 8 milyar lira seviyesindeyken bu sene 60 milyar lirayı geçtiği, hatta 64 milyar lira seviyesine ulaştığımız günler oldu. Vadeli işlemler piyasasında toplam işlem hacmi yüzde 80 arttı. Borçlanma piyasamızda ise yüzde 44'lük bir artış kaydettik."

Atilla, sermaye piyasalarındaki toplam hesap sayısının 50 milyonu, bakiyeli hesapların 5 milyonu geçtiğini, bakiyeli yatırımcının ise 4,6 milyon seviyesine ulaştığını anlattı.

Bakiyeli pay senedi yatırımcısı sayısının 1,9 milyona ulaştığını dile getiren Atilla, tüm çabalarının, bu yatırımcıların kalıcı olması yönünde olduğunu bildirdi.

Atilla, "Yatırımları için finansmana ihtiyacı olan 6 şirketimiz uygun koşulları gözeterek bu yıl halka arz oldu ve yaklaşık 400 milyon liralık ekonomiye katkı sağladık. Bu bizim için yeterli değil. Ülkemizin burada ciddi bir potansiyeli var." dedi.

"Sosyal medyadaki yatırım paylaşımlarına itibar etmeyin"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla, yatırımcılara, şirketlerle ilgili yatırım yaparken bir anonim şirkete ortak olduklarını unutmamaları tavsiyesinde bulunarak, şu uyarılarda bulundu:

"Şirketlerin bilançolarını, Borsa İstanbul'un uygulamalarını, kararlarını, sınıflamalarını, pazar yapılarını dikkatle incelesinler. Yeniden risk iştahları hala alım yönünde devam ediyorlarsa bu şirketin ortağı olduklarını unutmasınlar. Ufak birikimlerini yatırıma dönüştürmeyi arzulayan vatandaşlarımızın iyi niyetlerini zaman zaman suistimal eden bazı kötü niyetli kişi veya kurumlar mevcut. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu da Borsa İstanbul da elinden geleni yapıyor. Artık sosyal medya mecralarında o kadar çok paylaşım oluyor ki hepsini kontrol etmemiz mümkün değil. O yüzden yatırımcılardan istirhamım, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara, tavsiyelere itibar etmesinler."

Atila, yatırımcıların, bu konuda Borsa İstanbul ve SPK'nın uyarılarını dikkate almaları gerektiğinin de altını çizdi.