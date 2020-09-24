Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar göre;
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz, atandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:17 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | 6 Üniveristeye rektör ataması gerçekleştirildi - Son Dakika