Son dakika haberleri | 6 Üniveristeye rektör ataması gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar göre;Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.

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