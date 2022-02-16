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Son dakika haberleri... ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili 5 dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili 5 dava açıldı

16.02.2022 20:28
Son dakika haberleri... ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili 5 dava açıldı

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki "Rust" filmi setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili 5 dava açıldığı belirtildi.

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki "Rust" filmi setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili 5 dava açıldığı belirtildi.

Bonanza Creek çiftliğinde gerçekleşen film çekimlerinde kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına sebep olan oyuncu Alec Baldwin ve film şirketine Hutchins'in ailesi tarafından dava açıldığı bildirildi.

Set kazasıyla ilgili mevcut 4 dava bulunurken 5'incisinin hayatını kaybeden mağdurla ilgili ilk dava olduğu kaydedildi.

Görüntü Yönetmeni'nin kocası Matthew ve 9 yaşındaki oğlu Andros'un, Baldwin ve film yapımcılarından, güvenlik şikayetleri karşısında "duyarsız" kalmalarının neticesinde Hutchins'in ölümüne yol açtıkları iddiasıyla şikayetçi oldukları bildirildi.

New Mexico'nun Santa Fe ilçesinde açılan davanın avukatları, Baldwin'in filmdeki silah kullanma sahneleri için atış eğitimini reddettiği, Operatör Lane Luper ve birim üretim müdürü Katherine Walters arasında kazayla ilgili alaycı yazışmaların yaşandığı bilgilerini paylaştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Görüntü yönetmeni, New Mexico, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili 5 dava açıldı - Son Dakika


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