Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile telefonda görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefonla görüşmesinde, iki bakanın ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşması'nda mutabık kalınan prensipleri ve iki ülke arasındaki Stratejik Diyalog toplantılarını ele aldığı bildirildi.

Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinin ardından Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın Bağdat'ta geçen hafta düzenlenen terör saldırısından dolayı Hüseyin'e başsağlığı dilediğini belirtti. Price açıklamasında, "İki Bakan, Stratejik Diyalog toplantılarını ele aldı ve Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında iki tarafın mutabık kaldığı prensipleri yeniden tasdik etti. Bakan (Blinken), Dışişleri Bakanı'nı ve Irak hükümetini daha eşitlikçi ve adil bir ülke konusunda Irak halkının taleplerini karşılama çabalarına devam etmesi konusunda teşvik etti ve bu yıl erken seçim yapma kararına destek verdiğini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, iki bakanın, terörle mücadele, ekonomik reform, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iki ülke arasındaki ticaret için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Eski Başkan Donald Trump, 15 Ocak 2021 itibarıyla Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısının 2 bin 500'e düşürülmesine karar vermişti. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın bu karar konusunda bir değişiklik yapması beklenmiyor.