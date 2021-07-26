Bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şüpheliler R.T. ve O.K. olay yerinden kaçtı, Yunus Yiğit kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Burada çıkan kavgada, R.T'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Yunus Yiğit ağır yaralandı.

İddiaya göre, borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan R.T. (20) ve O.K. (26) ile Yunus Yiğit (28) konuşmak için Çamlıbel Mahallesi'nde buluştu.

Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

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