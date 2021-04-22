Son dakika haberleri: Adana'da caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da caddede yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da caddede yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda yürüyen C.E'ye arkasından gelen otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle ateş açıldı. Yaralanan C.E. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bir kamyonette hasar oluştu. Olayın ardından kaçan şüpheli O.E. yakalandı, tüfeğe el konuldu.

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