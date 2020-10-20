Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu tutuksuz iki zanlı hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz zanlılar Halid E. ve Humeydi E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüphelilerin, terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptıkları, dijital materyallerinde Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında yer aldıklarına ilişkin askeri kamuflajlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Zanlıların, "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle iletişiminin belirlendiği ve kod isim kullandıkları da iddianamede bildirildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Halid E. ve Humeydi E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.