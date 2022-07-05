Son dakika haber | Komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

05.07.2022 09:54

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde, dün alt kat komşusu Ahmet Pekyen'i (66) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Lokman D'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgiye göre, zanlının annesi N.D'nin oğlunun komşularıyla yeniden tartışma yaşamasının önüne geçmek amacıyla dışarıya çıkmasını engellemek için evin kapısını kilitlediği, bunun üzerine şüphelinin balkona çıkıp Ahmet Pekyen'e ateş ettiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün Ahmet Pekyen (66), komşusu Lokman D. (26) tarafından tüfekle vurularak yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, cinayet zanlısı Lokman D'yi evinde gözaltına almıştı.

Lokman D'nin bir süre önce balkondan dışarıya çöp atma nedeniyle alt kat komşusu Ahmet Pekyen'le, 2 gün önce de Pekyen'in oğluyla tartıştığı iddia edilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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