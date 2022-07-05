Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgiye göre, zanlının annesi N.D'nin oğlunun komşularıyla yeniden tartışma yaşamasının önüne geçmek amacıyla dışarıya çıkmasını engellemek için evin kapısını kilitlediği, bunun üzerine şüphelinin balkona çıkıp Ahmet Pekyen'e ateş ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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