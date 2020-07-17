Son dakika haberleri... AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı'ndan dış mahalle ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetiminin göreve gelmesinin ardından başlattığı dış mahalle ziyaretleri sürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Yeşilyurt, Yağmapınar, Kayalı, Kesmez, Kazanhüyüğü, Akören ve Oymapınar mahallelerini ziyaret etti.

Zengin, yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri mahallelerde kendilerine gösterilen samimiyet ve misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

Yusuf Zengin, "Hemşehrilerimizin istek ve taleplerini dinliyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Yaka ve meclis üyelerimizin de katıldığı bu ziyaretlerimiz son derece faydalı olmuştur. Bundan sonra da hep birlikte tüm mahallelerimizin sorunlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.