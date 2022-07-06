Son dakika haberleri! Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi

06.07.2022 17:14
Son dakika haberleri! Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından icra edilen istihbarı çalışmalar neticesinde iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya'da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale'de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in ele geçirilmesi sağlandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kütahya, Akhisar, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi - Son Dakika

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