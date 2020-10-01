Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Konya, Aksaray ve Karaman'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Konya'da kent merkezinde alışveriş yapılan yerler, hediyelik eşya dükkanları, market ve manavlar denetlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uyması için vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri, herkesin maske takmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.