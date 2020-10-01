Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Konya, Aksaray ve Karaman'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Konya'da kent merkezinde alışveriş yapılan yerler, hediyelik eşya dükkanları, market ve manavlar denetlendi.
Kovid-19 tedbirlerine uyması için vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri, herkesin maske takmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:49 - Kaynak: AA
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