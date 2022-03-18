Son dakika haberleri... Akseki'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Akseki'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi

18.03.2022 20:28
Son dakika haberleri... Akseki'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi

Son dakika haber: Antalya'nın Akseki ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi.

Ömer Duruk Tesislerinde ilçedeki şehit ve gaziler ile kahvaltı ile başlayan program Akseki Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'da çelenk sunulmasıyla devam etti. Daha sonra Osman Zeki Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine belirten konuşmaların yapıldığı programda, tiyatro gösterisi de yapıldı. Program, Akseki Yarpuz Mahallesi'nde Şehit Ömer Ay anısına hatıra ormanı fidan dikim töreniyle sona erdi.

Programa Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Erhan Cesur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ali Arslan, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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Çanakkale Zaferi, Hisarcık, 18 mart, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Akseki'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Akseki'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi - Son Dakika
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