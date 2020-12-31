Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor

31.12.2020 11:38
Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor, System.String[]

Son dakika habere göre Ankara Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 2020 yılının yatırımlar anlamında Altındağ için oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 2020 yılının yatırımlar anlamında Altındağ için oldukça verimli geçtiğini belirtti.

2020 yılının Covid-19 salgınının gölgesinde geçtiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bir yandan salgınla ilgili yoğun bir mücadele verirken, bir yandan da Altındağ'a önemli yatırımlar kazandırmak için seferber olduk." dedi. Altındağ'da adeta yıllardır kangrene dönüşmüş sorunları tek tek çözüme kavuşturduklarını dile getiren Balcı, "Başta Cinderesi, Kayabaşı ve Aktaş gibi uzun yıllardır dönüşüm bekleyen bölgelere ağırlık verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da destekleriyle dönüşümlere başladık. Tarihi Hacettepe Mahallesi'nde de dokuya uygun olarak yenileme çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bunlara ek olarak Altındağımızı sporun başkenti yapacak olan 22 dev spor tesisinin de temelini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte attık. Altındağ'ı marka bir şehir haline getirmek için çok önemli adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Yeşil alanlar en önemli yatırımlar"

Yeşil alan çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirten Balcı, "Bu yıl 2 dev meyve ormanı oluşturduk. Bunlardan biri 13 Ekim Ihlamur Ormanı, bir diğeri ise 27 Aralık Ormanı Ankaramız için özel anlam taşıyan bugünlerin hatıralarını binlerce ağaç dikerek yaşattık. Ayrıca mahallelerimize 30 adet de yeni park kazandırdık. Başpınar'da da 50 dönüm büyüklüğündeki Altın Bahçe için ilk kazmayı vurduk. Tamamlandığında inşallah Altındağ çok güzel bir yeşil alan kazanacak. Yeşil alan çalışmaları en önem verdiğimiz yatırımların başında geliyor. Bunlara ek olarak; 5 kapalı semt pazarı, Sıfır Atık Merkezi, 2 mahalle konağı, 6 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve çok sayıda okulun tadilatını bu süreçte tamamladık." dedi.

"2021'de de müjdelerimiz olacak"

2021 yılının da Altındağ için oldukça verimli geçeceğini ifade eden Başkan Balcı, " İnşallah Altındağlı hemşehrilerimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Şu an birçok projenin hazırlık aşamasındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle Altındağımızı 2023'e emin adımlarla hazırlayacağız. 2021 yılının tüm hemşehrilerimiz için sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor
Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor
Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor
Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor
Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor

Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor - Son Dakika


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