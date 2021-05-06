İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye ile Kongo arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu, bakanlığımızın da bu konuda tüm çalışanlarıyla seferber olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu 3'üncü Dönem Toplantısı, İçişleri Bakanlığı'ndaki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda yapıldı. Çevrim içi toplantıda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jan Klot Gakoso arasında ikili görüşme gerçekleştirildi. İkili görüşmelerin ardından TÜBİTAK ile Kongo Cumhuriyeti Bilimsel Araştırma ve Teknolojik İnovasyon Bakanlığı arasında 'Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü' ile 'Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' imzalandı. Ayrıca Bakan Soylu ve Kongolu Bakan Gakoso, 'Türkiye-Kongo Cumhuriyeti KEK 3'üncü Dönem Toplantısı' tutanağını imzaladı.

'TÜM ÇALIŞANLARIMIZLA SEFERBER OLACAĞIZ'

Bakan Soylu, anlaşmaların hayırlı olması temennisinde bulundu. Sağlık, orman, arazi kullanımı, denizcilik, el sanatları ve KOBİ'ler alanında ciddi anlaşma hazırlıklarının olduğunu belirten Soylu, anlaşmaları yakın zamanda tamamlayacaklarına olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji ve madencilik, eğitim, sanayi, standardizasyon, bilim ve teknoloji, tarım ve hayvancılık, ormancılık ve ulaştırma alanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Biz Kongo ile sayın cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu iradeyi en yüksek noktaya getirmekte sorumluyuz. Buradan tekrar beyan ve taahhüt ediyorum, Kongo'da bulunan bakanlarımızın emrine amadeyiz. Türkiye ile Kongo arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında ufak büyük hiç önemi yok, her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu, bakanlığımızın da bu konuda tüm çalışanlarıyla seferber olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jan Klot Gakoso da yapılan anlaşmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'ye teşekkür etti.