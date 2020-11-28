Son dakika haberleri... Ankara'da devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

ANKARA'da freni boşalınca karayolunda kontrolsüz şekilde ilerleyen TIR, önce elektrik direğine ardından üst geçidin ayağına çarparak devrildi. Kazada devrilen TIR'ın altında kalan sürücü yaşamını yitirirken, devrilen direk ve yola saçılan baharatlar nedeniyle trafik akışı bir süre sağlanamadı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. Konya yönüne giden Serdar Topbaş yönetimindeki 27 YJ 028 plakalı TIR iddiaya göre; frenlerinin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. 1071 Malazgirt Bulvarı ile Mevlana Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta kaldırıma çıkan TIR, aydınlatma direkleri, trafik ışıkları ve trafik levhalarını devirerek savrulmaya başladı. TIR, kavşakta bulunan üst geçit ayağına çarparak yan devrilirken, sürücü Topbaş da aracın altında ezilerek hayatını kaybetti. Büyük gürültüyle devrilen TIR'ın motorundan dumanlar çıkarken, kasasında bulunan baharatlar da kavşağa saçıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavşağı çift taraflı araç geçişine kapatırken, TIR'ın alev alan motorunu söndüren itfaiye erleri, Serdar Topbaş'ın TIR'ın altında kalan cansız bedenine ulaşmak için uzun süre uğraş verdi. İtfaiye erlerinin 1 saatlik çabası sonucu çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'SELEKTÖR YAPARAK İLERLİYORDU'

Kazayı gören bir kişi, Topbaş'ın yoldaki diğer araç sürücülerine selektör yaparak ilerlediğini, ardından da TIR'ının elektrik direklerine çarptığını ve devrildiğini söyledi.Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.