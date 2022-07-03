Alınan bilgiye göre, G.K. ile babası Gazi A'nın ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireye G.K'nin boşanma aşamasındaki eşi Fatih K. geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kayınpederini öldürüp eşini yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

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