Son dakika haberleri: Ankaragücü yeni transferlerini tanıttı - Fatih Mert (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankaragücü yeni transferlerini tanıttı - Fatih Mert (3)

Gelen son dakika haberlerine göre MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmalarının ardından kadrolarına kattıkları 8 yeni isim ile alt yapıdan bir sporcuyu, imza töreniyle kamuoyuna tanıttı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmalarının ardından kadrolarına kattıkları 8 yeni isim ile alt yapıdan bir sporcuyu, imza töreniyle kamuoyuna tanıttı.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Tören öncesinde, dün vefat eden Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube ve aynı zamanda Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin için saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, Ankaraspor'dan (Osmanlılspor) 2+1 yıllığına transfer edilen defansif orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Atakan Rıdvan Çankaya, sözleşmeye imza attı.

Ankara Keçiörengücü'nden defans oyuncusu 23 yaşındaki Erdi Dikmen, NK Slaven Belupo Takımından Hırvatistan uyruklu stoper oyuncusu 24 yaşındaki Zvonimir Sarlija ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldı.

Sırbistan Belgrad'tan 21 Yaş Altı Sırbistan Milli Takımı kaptanlığını da yapan 21 yaşındaki Luka Adzic, hem sol hem sağ kanat oyuncusu olarak RSC Anderlecht takımından kiralık olarak anlaşmaya imza attı.

Gana uyruklu 22 yaşındaki sağ ve sol kanat oyuncusu Joseph Paintsil, KRC Genk takımından kiralık olarak transfer edildi. Paintsil, Gana Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcu.

Eintracht Frankfurt takımından orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Şahverdi Çetin ile Konyaspor'dan 22 yaşındaki santrafor oyuncusu Mücahit Can Akçay, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Royal Antwerp takımından 26 Yaşındaki santrafor oyuncusu Jonathan Bolingi ile kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Öte yandan MKE Ankaragücü altyapısından yetişen ve bu sezon A takıma seçilen stoper oyuncusu 18 yaşındaki Murat Sipahioğlu'yla sözleşme imzalandı.

Fatih Mert: "99 dakika oynamış bir futbolcuya 2 milyon 450 bin Avro"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, göreve geldikten sonra sarı-lacivertli takımı kısa bir zamanda kapısına kilit vurulma noktasından güzel transferlerle Süper Lig'de iyi bir mücadele ortaya koyacak duruma getirdiklerini söyledi.

Transfer yasağıyla ilgili dosyaları çözmenin kolay olmadığını ifade eden Fatih Mert, "Maalesef bu kulüp 99 dakika oynamış olan bir futbolcuya 2 milyon 450 bin Avro para ödemek zorunda kaldı. Bu para 20 milyonun üzerinde. Bu iki futbolcuya ödenen parayla bu tesisleri belki Türkiye'nin en modern tesisleri haline getirebilirdik. Maalesef bu yaşanan sıkıntılardan, bu imzalardan dolayı Ankaragücü çok ciddi ekonomik sorunlar çekiyor, yaşıyor. Bedelini hep beraber ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız haklı olarak transferleri tanımak istiyor"

Bugün yeni bir başlangıç yaptıklarını birisi altyapıdan 9 futbolcunun transfer imzalarını attıklarını hatırlatan Başkan Fatih Mert, şöyle devam etti:

"Bir taraftan transfer yasağını aşmaya çalışıyorduk, bir taraftan da takım oluşturmaya çalışıyorduk. Bir taraftan da taraftarımızın tabiki beklentisi var. Onlarda sabırsızlanıyor. Çünkü bıktı Ankaragücü taraftarı. Yıllardır transfer yasağı, transfer yasağı... Küme düşmemeye oynayan bir takım. Bundan dolayı da taraftara sonuna kadar hak veriyorum. Çünkü diğer kulüpler nasıl transfer yapıyorsa kadrolarını oluşturuyorsa, günler öncesinden tanıtımını yapıyorsa bizim taraftarımız da doğal olarak aynısını bekliyor. Burada onlara hiç bir şekilde hiç birisine sitemim yok. Haklı olduklarını söylüyorum."

Fatih Mert, "Biz eleştiriyi, yıpranmayı göze aldık. Bizim ilk futbolcumuz Luka Adzic Afyonkarahisar kampının neredeyse başlarında katıldı. 5'e yakın futbolcu kampın ortalarında geldi. Diğer futbolcularımızda Ankara'ya geldiğimiz günden itibaren burda bizlerle beraber çalışıyor." dedi.

Transfer çalışmalarına ilişkin bugüne kadar açıklama yapamamalarını da Fatih Mert, "Biz bunu niye söylemedik. Transferi yasak olan dosyalardan belki 10 bin ya da 100 bin Avro bir indirim alabilir miyiz. Acaba Ankaragücü'ne bir katkısı olur mu bu işin diye bugüne kadar söylemedik. Bütün bu sıkıntılarımızı kendimiz yaşadık." şeklinde konuştu.

Fatih Mert, bu futbolcuların lisanslarının çıktığını ve federasyondan onaylandığını belirterek, "Ankaragücü bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak güçlü bir şekilde güçlü bir takımla inşallah sahalarda olacak. Yeni teknik ekibimiz göreve başladı. Fuat Çapa hocamız ve ekibiyle biz Ankaragücü'müzde uzun soluklu bir çalışma program yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Fatih Mert, transfer yasağının kaldırılmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve diğer devlet erkanına teşekkür ederek, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde başarılı bir MKE Ankaragücü izlettireceklerini söyledi.

Son dakika haberleri: Ankaragücü yeni transferlerini tanıttı - Fatih Mert (3)

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Ankaragücü yeni transferlerini tanıttı - Fatih Mert (3) - Son Dakika Spor


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