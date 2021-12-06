Üye Girişi
ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

06.12.2021 17:18

ANTALYA'da denizde cesedi bulunan edebiyat öğretmeni Hamza Yılmaz (28) memleketi Batman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANTALYA'da denizde cesedi bulunan edebiyat öğretmeni Hamza Yılmaz (28) memleketi Batman'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Yılmaz'ın amcası Bayram Yılmaz, "14 Kasım'dan beri ulaşamadığımız yeğenimin kimseyle sorunu yoktu. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

Olay, Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmından yaklaşık 50 metre açıklarda önceki akşam meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede arama yapan sahil güvenlik ekipleri, bir süre sonra deniz üzerinde bir erkeğe ulaştı. Bota alınan kişi, yat limanına çıkarıldı. Burada sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin üzerinden, Hamza Yılmaz adına öğretmen kimliği çıktı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ortaokulda edebiyat öğretmenliği yaptığı tespit edilen Yılmaz'ın, otobüsle Ankara'dan Antalya'ya geldiği belirlendi.

Yılmaz, memleketi Batman'da dün gece gözyaşları arasında toprağa verildi. 14 Kasım'dan beri haber alamadıkları yeğeni Hamza'nın Antalya'ya gittiği günün akşamında denizde cansız bedeninin bulunmasının şokunu üzerinden atamadıklarını belirten amca Bayram Yılmaz, "14 Kasım tarihinden beri ailece kendisine ulaşamıyorduk. Cep telefonu kapalıydı. Annesi kaybolduğunu ilgili mercilere de bildirmişti. Bir yıldır Şırnak'ın Silopi ilçesinde ortaokulda Türkçe öğretmeniydi. Kimseyle alıp veremediği yoktu" diye konuştu.

'OLAYIN ŞOKUNDAYIZ'

Yılmaz, olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını belirterek, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yeğenimi gece yarısı Batman'da toprağa verdik. Adli tıpta yapılan ilk araştırmada da herhangi bir darp izi bulunmadı. Cebinde Ankara-Antalya bileti çıktı. Cep telefonu incelemeye alındı. Mobese kayıtları da inceleniyor. 5 kardeştiler. Başarılı bir eğitimciydi. Kimseyle herhangi bir husumeti de yoktu. O bölgede tüm mobeselerin incelenmesini bekliyoruz. Olay ancak böyle aydınlanır. Manisa'da oturuyorum. Olayı duyar duymaz Antalya'ya gittim. Otogardaki bilet olayını çözen ilgili merciler, olayda şüpheli bir durum varsa aydınlatırlar" dedi.

ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bayram Yılmaz, Antalya, Batman, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak 17:49 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
16:47 Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde!
16:37 Ormanda ensesinden vurulmuş olarak bulundu! 70 yaşındaki adamın husumetlisi yakalandı
16:23 Sedat Peker gözaltına alındı! El Cezire iddia etti!
16:15 Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı         
17:23
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi         
15:55
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 18:00:11. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN ÖĞRETMEN BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement