Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

F.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Operasyonda, 1 kilo 270 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 800 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen F.Ç'nin evine operasyon düzenlendi.

Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi