Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen F.Ç'nin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 kilo 270 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
F.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika