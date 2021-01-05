Son dakika haberleri | Aracının içinde baygın halde bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti
05.01.2021 14:03
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da aracının içinde baygın halde bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Samsun'da aracının içinde baygın halde bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracının içinde hareketsiz halde bulunan Hüseyin Demir (44), 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmak istendi. Hüseyin Demir'in hastaneye vardığında hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş