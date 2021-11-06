ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-42' operasyonu kapsamında, kırsal alanda yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. İmha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: ARAZİDE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika