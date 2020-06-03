Son dakika haberleri | Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de beklentilerin çok üzerinde artarak 55'e çıkarken, Japonya'da sınırlı yükselişle 26,5 oldu.

Veriler sonrası küresel piyasalarda devam eden risk iştahının da etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 2.923 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 22.614 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 34.260 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 24.297 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9 kazançla 2.147 puanda seyrediyor.