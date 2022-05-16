Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu

16.05.2022 23:12

Son dakika haberi... Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç, ailesi tarafından evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç, ailesi tarafından evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Girne Mahallesi Meşrutiyet Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen Mustafa G. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu ailesi ile birlikte yaşadığı evde silahla başına ateş etti. Silah sesini duyarak odaya giren ailesi genci kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları yasa boğulurken, sinir krizi geçiren ağabeyi ve babası ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Mustafa G.'nin cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aydın'da bir genç evinde ölü bulundu - Son Dakika


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