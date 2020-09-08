Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysun D.'ye ait dairenin kapısının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandığı iddia edildi. Yoğun duman ve alevleri fark eden apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kundaklama olayına karışan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. - AYDIN

Orta Mahalle, Apartman, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 22:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın - Son Dakika

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