Son dakika haberleri! Aydın Manavlar Odası'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yangının meydana geldiği Aydın Manavlar Odası'nın iç görüntüsü
İtfaiye ve polis ekiplerinin önlem alması
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale için hazırlanması
İçerideki dumanın tahliye edilmesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın açıklaması Aydın Manavlar Odası'nda çıkan yangın söndürüldü
Dumandan etkilenen iki kişi ayakta tedavi edildi
Aydın Manavlar, Sebzeciler ve Seyyar Satıcılar Odasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, odanın, Doğu Gazi Bulvarı'ndaki Vardar İş Hanı'nda bulunan ofisinde, yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş hanındakiler tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yangının klimadan çıkmış olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:22 - Kaynak: AA
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