Son dakika haberleri... Bağdat'ta protestolarda öldürülüp elektrik direğine asılan çocuğun katillerine idam cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bağdat'ta protestolarda öldürülüp elektrik direğine asılan çocuğun katillerine idam cezası

21.10.2020 22:52
Son dakika haberleri... Bağdat'ta protestolarda öldürülüp elektrik direğine asılan çocuğun katillerine idam cezası, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz yılın sonlarında hükümet karşıtı protestolarda 17 yaşındaki çocuğu öldürerek cesedini elektrik direğine asan şahıslar idam cezasına çarpıtıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz yılın sonlarında hükümet karşıtı protestolarda 17 yaşındaki çocuğu öldürerek cesedini elektrik direğine asan şahıslar idam cezasına çarpıtıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz yılın Kasım ayında 17 yaşındaki bir genç, hükümet karşıtı protestoculara ateş açtığı gerekçesiyle kalabalık bir grup tarafından evinden çıkarılıp sokak ortasında öldürülmüş ve cansız bedeni kent merkezindeki elektrik direğine asılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi idam cezasına çarpıtıldı. Irak Yüksek Yargı Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Vesbe Meydanı'nda olaya karışan 6 kişinin hakkında idam cezası çıktığı duyuruldu.

Öte yandan 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Vesbe Meydanı'nda elektrik direğine asılırken, kalabalık grup evini molotof kokteyli ile ateşe vermişti. Olayın güvenlik güçlerinin gözü önünde gerçekleşmesi ve hiçbir müdahalede bulunulmaması sert tepkiyle karşılanmıştı. - ERBİL

İdam Cezası, Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bağdat'ta protestolarda öldürülüp elektrik direğine asılan çocuğun katillerine idam cezası - Son Dakika

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