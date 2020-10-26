Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında - Son Dakika

Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında

26.10.2020 13:02
Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Gül, "Önümüzdeki dönemde Noterlik Kanunu'nu bir bütün olarak ele almayı düşünüyoruz.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Gül, "Önümüzdeki dönemde Noterlik Kanunu'nu bir bütün olarak ele almayı düşünüyoruz. Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulması hedeflerimiz arasında. Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi yine önerilerimiz arasında olacak. Noterliklerin görev tanımlarına yeni başlıklar eklemeyi düşünüyoruz. Yargının iş yükünü azaltacak ve vatandaşımızın hizmet alımını kolaylaştıracak düzenlemelere yer vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dikmen Hakim Evi'nde düzenlenen 'e-noter uygulaması' tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Gül, noterlerin, hukuk güvenliğini sağlamak ve ihtilafları önlemek için işlemleri belgelendirdiğini ve onlara hukuki hüviyet kazandırdığını söyleyerek, "Deyim yerindeyse noterlerimiz, hukuk alanında 'koruyucu hekimlik' vazifesi görüyorlar. Tarafsız, bağımsız ve mesleki yetkinliği güçlü bir noterlik sistemi, hukuki hizmetlerin daha kaliteli sunumunu kolaylaştırıyor" dedi. Gül, noterlik sayısının artırılmasının vatandaşların bu hizmetten daha geniş bir şekilde istifade etmesine katkıda bulunduğunu, 2019 ve 2020 yılları arasında toplam 319 yeni noterlik kurulduğunu kaydetti. 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısının yüzde 83 artışla 2020 yılında 2 bin 250'ye ulaştığına dikkat çeken Gül, 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren nöbetçi noterlik uygulamasına geçtiklerini hatırlattı.

'GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ'Bakan Gül, noter ücretleriyle harç ve vergilerin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasının da 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Bu da vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacı, önemli bir talebiydi. Bugün itibarıyla bu sistem bütün noterliklerde kurulmuştur. Uygulamanın başladığı günden 1 Ekim 2020 tarihine kadar kredi kartı ile 1 milyon 650 bin adet işlem gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ile vatandaşlarımız nakit para taşıma, kaybetme veya çalınma gibi sıkıntılardan kurtulmuştur. Aynı şekilde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması da önemli bir yenilik. Özellikle para alışverişinin olduğu noterlik işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için işlemin tamamlanmasından sonra paranın ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılması uygulamasına 3 Şubat 2020 itibarıyla geçilmiştir. Ödemeye dayalı sözleşmelerdeki para alışverişlerinde birtakım aksaklıklar veya dolandırıcılık eylemleri yaşanabiliyordu. Güvenli ödeme sistemi ile; 'paramı alamadım' veya 'beni dolandırdılar' şeklindeki yakınmalara artık bir son verilmiştir" diye kaydetti.'E-NOTER SİSTEMİYLE 7/24 RANDEVU ALINABİLECEK'Noterlik Kanunu'nda 1 Mart 2016'da yapılan değişiklik ve akabinde yürürlüğe giren yönetmelik ile elektronik ortamda yapılabilecek noterlik hizmetlerinin detaylı olarak tanımlandığını vurgulayan Bakan Gül, "Geldiğimiz noktada, bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında değerlendirdiğimizde dijital hizmet sunumunun önemi daha artmıştır. Bu kapsamda e-noter uygulaması ile Türkiye Noterler Birliği web sayfası üzerinden 7/24 hizmet veren e-randevu sistemi sayesinde, vatandaşlarımız ister cep telefonu ister bilgisayarı üzerinden diledikleri noterlikten üyelik şartı aranmaksızın randevu alabileceklerdir. Bu randevu sistemi vatandaşımızın zaman kaybetmesinin önüne geçeceği gibi salgınla mücadele tedbirlerine de önemli ölçüde katkı sunacaktır. Bu yeni uygulamanın bir başka güzel yönü ise vatandaşlarımızın e-noter sistemi üzerinden 'noter huzurunda olmayan işlem başvurusu' seçeneği ile ihtarname ve ihbarname gibi bazı işlemleri noterliklere hiç gitmeden yapabilmesi olacaktır. Kira sözleşmesine ilişkin ihtarnameleri, kooperatif üyeliğine ilişkin ihtarnameleri ve tüketici ihtarnameleri gibi birçok kalemde e-imzası olan vatandaşlarımız noterliklere hiç gitmeden işlemlerini yapabilmektedir. Bu sistem sayesinde vakitten kazanılacağı gibi, olası kalabalıkların ve sıra beklemelerin de önüne geçilecektir. Uygulamadan elektronik imzaları ile avukatlarımızın da hayli istifade edeceğini düşünüyoruz" dedi.'NOTER YARDIMCILIĞI MÜESSESİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Gül, yargı reformu stratejisi birinci paketinde yapılan düzenleme ile hukuk mesleklerine giriş sınavı getirdiklerini hatırlatarak, hakimlik, savcılık, avukatlıkta olduğu gibi noter olabilmek için bu sınavda başarılı olunması gerektiğini kaydetti. Gül, "Amacımız hukuk meslekleri insan kaynağını nitelik yönünden daha da geliştirmektir. Önümüzdeki dönemde Noterlik Kanunu'nu bir bütün olarak ele almayı düşünüyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda kurulan Bilim Kurulu'nun katkılarını aldık. Diğer paydaş görüşlerini almaya devam ediyoruz. Yapılacak düzenlemede hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulması hedeflerimiz arasında. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonrasında noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi yine önerilerimiz arasında olacak. Noterliklerin görev tanımlarına yeni başlıklar eklemeyi düşünüyoruz. Yargının iş yükünü azaltacak ve vatandaşımızın hizmet alımını kolaylaştıracak düzenlemelere yer vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında
Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında
Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında
Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında

Abdülhamit Gül, Gül Gül, Noter, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül: Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında - Son Dakika

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