Son dakika haberleri | Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

01.07.2022 19:09
Son dakika haberleri | Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen bölgeleri helikopterle havadan inceledikten sonra Kaynaşlı ilçesine gelen Bakan Kirişci, bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ı arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kirişci, daha sonra çalışmaların yürütüldüğü Doğanlı mevkisinde bekleyen Bayrak'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Kirişci, kayıp kişinin babaannesi Hatuncuk, dedesi Sabri, annesi Zeycan, babası Cihan ve eşi Elem Bayrak ile görüştü.

Bölgede selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Kirişci, daha sonra AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ve Jandarma Mobil Komuta Merkezini ziyaret etti.

Daha sonra selden etkilenen Gölyaka ilçesi İçmeler köyüne geçen Kirişci, burada köylülerle bir süre sohbet etti ve çocuklara oyuncak verdi.

YORUMLAR
500
Bazı tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor Bazı tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:19:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement