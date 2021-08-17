Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerine devam etti.

Kurum, selden etkilenen İnebolu'ya bağlı Çaykıyı, Güneşli ve Özlüce köylerinde vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, burada vatandaşların taleplerini ve yaşadığı sorunları dinledi.

Daha sonra Küre ilçesi ile Güllüce köyüne geçen Kurum, burada da hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şenpazar ilçesine de giden Kurum, ilçede selden zarar görenlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.