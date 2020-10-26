Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil
26.10.2020 12:16
Son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanmasını isteyerek, 'Okulda maskeni çıkarma' yerine, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın' cümlesinin kullanılmasını örnek gösterdi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanmasını isteyerek, 'Okulda maskeni çıkarma' yerine, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın' cümlesinin kullanılmasını örnek gösterdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi;;, "Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: "Okulda maskeni çıkarma!" değil, "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın." "Kimseye yaklaşma!" değil, "Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın." "Çok dikkatli ol!" değil, "Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun."
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