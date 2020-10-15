Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Suriye'de gönüllü görev yapan STK'lerin temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de gönüllü görev yapan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bugün başlayan "Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı"nın masa toplantılarıyla devam ettiğini bildirdi.

Toplantıda, Suriye'de gönüllü görev yapan STK'lerin temsilcileriyle değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Soylu, İdlib'de yapımı biten 20 bin briket ev için STK'lere teşekkür etti.

Bakan Soylu, paylaşımında toplantıdan bir fotoğrafa da yer verdi.