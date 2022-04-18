Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı

18.04.2022 11:33
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 35 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandıBalıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla...

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 35 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 86 fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı

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Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı - Son Dakika


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