Son dakika haberleri! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı - Son Dakika

???????Operasyonlarda yapılan aramalarda, 148 sentetik hap, 39,10 gram esrar ve 0,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 2, Ayvalık'ta 2, Kepsut'ta 2, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.

Balıkesir il merkezi ile Edremit , Ayvalık , Kepsut ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

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