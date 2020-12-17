Son dakika haberleri! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

17.12.2020 21:23
Son dakika haberleri! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir il merkezi ile Edremit, Ayvalık, Kepsut ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

Balıkesir il merkezi ile Edremit, Ayvalık, Kepsut ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 2, Ayvalık'ta 2, Kepsut'ta 2, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.

???????Operasyonlarda yapılan aramalarda, 148 sentetik hap, 39,10 gram esrar ve 0,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.???????

Uyuşturucu, Balıkesir, Ayvalık, Edremit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı - Son Dakika


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